Даниэль Салем показал, как выглядел в детстве, на архивном фото из Херсона

Украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем показал, как выглядел в два года.

В сторож в Instagram шоумен поделился архивной фотографией, сделанной 36 лет назад в Херсоне. На фото маленький Даниэль мило улыбается на камеру и держит в руках что-то вкусное.

"Фото сделано в 1986 году! И фото сделано в Херсоне! Через 36 лет я снова здесь и рад этому. Всегда был габаритным и всегда много ел", — подписал фотографию Салем.

Даниэль Салем в детстве / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Судьба сложилась так, что сегодня Салем защищает город от российских захватчиков во время полномасштабной войны. Недавно телеведущий поделился видео, где вместе со своими собратьями пересекает реку к левому берегу Херсона.

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