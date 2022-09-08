Даниэль Салем показал побратима, погибшего на войне, и вспомнил опасное знакомство с ним 24 февраля

На своей странице в Instagram Даниэль Салем разместил фотографию с фронта, где изображен улыбающийся вместе с побратимом, имя которого не стал называть.

Как поделился Салем, его сослуживец погиб на войне:

"Ты был непосредственным и светлым! Я не знал таких людей как ты. Всегда с улыбкой, всегда с честью! Жму руку, братик", — написал ведущий.

Даниэль Салем с собратьем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Также он рассказал, что познакомился с военным 24 февраля – в день полномасштабного вторжения России в Украину. Салем вспомнил историю, как его побратим положил гранату в карман:

"Мы с тобой познакомились 24-го! Ты, взяв гранату, положил ее в карман. Затем, взяв запал к ней (узргм), и, разглядывая, разогнал усики, достал чеку, и с огромным изумлением смотрел, как улетает скоба. Единственное, что я успел сказать: "Ты это зачем сделал?" Затем звук разрыва сзапала и куча изумленных глаз, направленных на тебя.Следующая картина – нас комбат везет к медсестре. Помню, еще долго с тобой смеялись как дети, и это всего лишь одна история из наших похождений", — рассказал Салем.

Читайте также: