Даниэль Салем показал свою новую "избранницу" по имени Диана: "Суровая такая, но хорошенькая"

Защитник продемонстрировал чувство юмора.
Шоумен Даниэль Салем, который с начала полномасштабного вторжения россии защищает Украину на передовой, поделился новым видео с фронта.
На странице в Instagram защитник разместил короткий ролик, на котором показывает, как разбирает пулемет. При чем Салем проявил чувство юмора и отметил, что сейчас у него такие "отношения":
"Все, что вам нужно знать о моих отношениях. Это Диана…" – написал Даниэль и добавил в текст смайл в виде сердца.
Видео Салем сопроводил одной из самых романтичных композиций в исполнении Джорджа Майкла Careless Whisper.
В свою очередь, подписчики Даниэля Салема поддержали его юмор и ответили на ролик следующими комментариями:
- Когда хочешь быть на месте Дианы
- Сурово такая… но хорошенькая
- И это верно. Личная жизнь – это личное и это не касается никого
- Берегите себя, а особенно ваши крепкие отношения, которые эффективно уничтожают подонков
Напомним, что недавно Даниэль Салем признался, что разводится со своей женой Марией после 17 лет отношений. По словам Салема, решение о разрыве брака они с супругой приняли еще до начала полномасштабной войны.
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