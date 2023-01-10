Даниэль Салем показал трогательный разговор с 7-летней дочерью, с которой не виделся почти год

Телеведущий Даниэль Салем, с самого начала полномасштабной войны вставший на защиту Украины, поделился разговором с 7-летней дочерью Сантой-Луной.

Звездный отец очень скучает по дочери, ведь уже почти год у него нет возможности увидеться с ней и обнять. В сторис в Instagram шоумен показал отрывок из их разговора по видеосвязи.

"Через 43 дня будет год, как я не видел тебя. Не обнимал тебя, не целовал тебя, не держал за ручку. Скоро", — подписал кадры Салем.

И хотя на видео не было слышно о чем говорят отец и дочь, было видно, что даже на расстоянии они пытаются ободрять друг друга и улыбаться.

Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Напомним, на днях Даниэль Салем умилостивил рисунком дочь и рассказал, что она сказала ему о войне.

Читайте также: