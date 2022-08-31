Даниэль Салем показал видео с сослуживцами: "Без юмора на "нуле" невозможно"

Актер и телеведущий Даниэль Салем сейчас борется с российскими оккупантами на передовой.

С началом полномасштабной войны в Украине Даниэль Салем встал на защиту страны. В своем Instagram телеведущий показал, как ходит на боевые задания вместе с побратимами.

Даже на поле боя украинские защитники не теряют чувство юмора и пытаются поднимать настроение друг другу шутками.

"Без юмора на "нуле" невозможно, если уничтожать противника, то только с улыбкой на лице, он не достоин видеть нашу злобу, и даже слезы!" – написал Даниэль.

Так, на видео Салема один из бойцов "перевоплотился" в туристического агента и рассказал, что происходит вокруг.

"Спасибо, что выбрали нашу туристическую компанию! Вот эта посадка у нас – мы, вот та – п*доры!" – рассказал военный.

Через мгновение на видео стали слышны отдаленные звуки выстрелов по ту сторону поля. К счастью, никто из сослуживцев Салема не пострадал.

Кстати, недавно Даниэль Салем набил себе на груди огромную тату в виде вышиванки, которая будет его защищать на поле боя.

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