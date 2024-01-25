Даниэль Салем показал заметно подросшую 8-летнюю дочь, которая трогательно поздравила его с юбилеем

К поздравлениям присоединились и звездные коллеги шоумена-защитника.
Телеведущий и актер Даниэль Салем отмечает юбилей. Сегодня, 25 января, ему исполняется 40 лет.
В своем фотоблоге шоумен, который находится в составе ВСУ, поделился кадрами, как его 8-летняя дочь Санта-Луна поздравляет его с днем рождения. Так, девушка записала для папы видеопоздравления, в котором подчеркнула, как важно быть счастливым в моменте.
"Будь счастлив именно сейчас, потому что именно в этот момент и есть твоя жизнь", - растрогала поздравлениями Санта-Луна.
В свою очередь, поклонники Даниэля также поздравили его с праздником теплыми словами и искренними пожеланиями. Более того, с такой важной датой шоумена поздравили и его звездные коллеги.
- "С днем рождения, великан с улыбкой! Будь счастлив, как дочь говорит, и береги себя! Желаю поскорее обнять свою дочь!" – Евгений Кот
- "Обнимаем крепко и спасибо за тебя! Будь счастлив!" – Светлана Тарабарова
- "С Днюхой, брат" – Ярмак
Напомним, ведущая Маша Ефросинина также рассказала о празднике в ее семье. Сегодня, 25 января, ее мама отмечает день рождения. По этому случаю знаменитость показала редкую фотографию с ней и удивила их сходством.
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