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Даниэль Салем показал заметно подросшую 8-летнюю дочь, которая трогательно поздравила его с юбилеем

Даниэль Салем показал заметно подросшую 8-летнюю дочь, которая трогательно поздравила его с юбилеем

Даниэль Салем с дочерью / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

К поздравлениям присоединились и звездные коллеги шоумена-защитника.

Телеведущий и актер Даниэль Салем отмечает юбилей. Сегодня, 25 января, ему исполняется 40 лет.

В своем фотоблоге шоумен, который находится в составе ВСУ, поделился кадрами, как его 8-летняя дочь Санта-Луна поздравляет его с днем рождения. Так, девушка записала для папы видеопоздравления, в котором подчеркнула, как важно быть счастливым в моменте.

"Будь счастлив именно сейчас, потому что именно в этот момент и есть твоя жизнь", - растрогала поздравлениями Санта-Луна.

Дочь Даниэля Салема / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Дочь Даниэля Салема / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

В свою очередь, поклонники Даниэля также поздравили его с праздником теплыми словами и искренними пожеланиями. Более того, с такой важной датой шоумена поздравили и его звездные коллеги.

  • "С днем рождения, великан с улыбкой! Будь счастлив, как дочь говорит, и береги себя! Желаю поскорее обнять свою дочь!" – Евгений Кот
  • "Обнимаем крепко и спасибо за тебя! Будь счастлив!" – Светлана Тарабарова
  • "С Днюхой, брат" – Ярмак

Напомним, ведущая Маша Ефросинина также рассказала о празднике в ее семье. Сегодня, 25 января, ее мама отмечает день рождения. По этому случаю знаменитость показала редкую фотографию с ней и удивила их сходством.

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