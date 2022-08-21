Даниэль Салем получил ранение на передовой: "Поймал пулю в броник"

Ведущий Даниэль Салем с начала полномасштабной войны пошел защищать страну от русских оккупантов.

Как признался знаменитость, он служит в авиаразведке. Когда у Салема есть свободное время, ведущий пытается сделать что-то полезное. В основном, волонтерство.

Но сейчас Даниэль находится на больничном. Он получил травму спины, поэтому сейчас лечится.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Я в спецподразделении, и я в авиаразведке в бригаде 299, поэтому у нас есть выезды. Сейчас моя семья не здесь, у меня нет друзей кроме военных моих побратимов. И если мы едем "отдыхать", если так можно сказать, я выбираю делать что-то полезное — волонтерю. Например, сейчас у меня был больничный, потому что получил травму спины. Поймал, как говорится, пулю в броник", — рассказал звезда в программе "Неймовірна правда про українців".

Кстати, это уже не в первый раз, когда Салем получает травму. В начале полномасштабной войны Даниэль получил контузию, в результате которой было повреждено ухо. Как призналась знаменитость, слух к нему не вернулся.

"Сейчас там новообразование – киста, которая мешает слуху вернуться", — признался ведущий.

Напомним, недавно Даниэль Салем показал, как проходит его служба в ВСУ. Знаменитость записал видео, когда с другими собратьями вел разведку.

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