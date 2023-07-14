Даниэль Салем после развода рассказал о процессе усыновления ребенка: "Я стою в очереди"

Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, несмотря на развод с женой Марией, не отказался от желания усыновить ребенка.

Сейчас шоумен проходит все необходимые процедуры для того, чтобы взять под опеку малыша. Как рассказал Салем в интервью ЖВЛ, сейчас он уже получил первый сертификат и теперь его ждет встреча с психологом.

"На данном этапе – я стою в очереди. Я уже получил первый онлайн-сертификат, а дальше должно быть офлайн-собеседование должно быть. Я так понимаю, что это будет разговор с психологами, и они должны посоветовать мне, какой ребенок мне подойдет для усыновление.И это так круто, что есть профессиональные психологи, которые скажут: "Лучше да", и ты будешь более полезным для этого ребенка", — поделился Даниэль.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Напомним, что Салем рассказал о своем решении усыновить ребенка во время полномасштабной войны в Украине. Шоумен поделился, что хочет взять опеку над девочкой, потерявшей родителей в результате боевых действий.

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