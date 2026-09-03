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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
577
Время на прочтение
2 мин

Даниэль Салем раскрыл тайну отношений со своей возлюбленной Лидой Ли и назвал её прозвище

Влюбленные не только сделали парные татуировки, но и придумали особое обращение друг к другу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Лида Ли и Даниэль Салем

Лида Ли и Даниэль Салем / © instagram.com/lidalee_official

Ведущий Даниэль Салем раскрыл нежное прозвище, которым он называет свою возлюбленную, певицу и ведущую Лиду Ли, когда камеры выключены.

Отношения звёзд всё больше привлекают внимание поклонников. Влюблённые не скрывают тёплых чувств друг к другу. Более того, они уже успели обзавестись общими символами любви. Однако, как выяснилось, у пары есть и особая традиция, известная только самым близким. Ведущий наконец-то раскрыл, как они обращаются друг к другу, когда рядом нет посторонних.

Лида Ли и Даниэль Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Лида Ли и Даниэль Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Так, Даниэль Салем признался, что они с певицей называют друг друга «Сипи-Сип». В то же время ведущий пояснил, что для него гораздо важнее любых милых прозвищ являются взаимопонимание и способность чувствовать любимого человека даже в сложные моменты.

«Для меня самое важное в отношениях — это чувствовать друг друга. Быть на одной волне. Даже если эти волны могут быть разными, но вы всё равно понимаете партнёра, а он — вас. У нас с Лидой именно так», — говорит Даниэль в комментарии на Новом канале.

Лида Ли и Даниэль Салем / © instagram.com/lidalee_official

Лида Ли и Даниэль Салем / © instagram.com/lidalee_official

Но на этом их маленькие романтические привычки не заканчиваются. Когда влюбленные остаются дома, они находят ещё один способ провести время вместе — любят вдвоём заниматься кулинарией и готовить.

Напомним, недавно Даниэль Салем порадовал поклонников редкими фотографиями с 11-летней дочерью от бывшей жены и показал, как они отдыхают в Одессе.

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