Даниэль Салем расплакался из-за трогательного поступка дочери и публично обратился к ней

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

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Телеведущий и военный Даниэль Салем получил неожиданную посылку от 11-летней дочери Луны, которая живет за границей вместе с мамой.

Коробка пришла без предупреждения и стала для него полной эмоциональной неожиданностью. Внутри были вещи, сделанные детскими руками. Каждая мелочь несла личный смысл. Все было посвящено отцу. И именно эта искренность выбила почву из-под ног даже взрослого мужчины.

«Я не знаю, за что мне так повезло, но ты мой самый большой подарок жизни», — написал под видео ведущий.

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Даниэль Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

В коробке Салем нашел браслеты с надписями, небольшие сувенирные скейтборды, а также открытки, написанные от руки. В каждом предмете — короткие послания и символические признания. После открытия посылки он не смог сдержать слез. Эмоции накрыли внезапно. Звезда признался, что такого жеста не ожидал и именно это сделало момент особенно сильным.

Даниэль Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Публикация быстро начала распространяться по сети. Пользователи отреагировали десятками комментариев и делились собственными историями о детях и родителях. Многие подчеркнули, что простые вещи иногда имеют больший вес, чем любые дорогие подарки.

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Напомним, недавно избранница знаменитости Lida Lee удивила сюрпризом для возлюбленного Салема. Певица устроила неординарное свидание.

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