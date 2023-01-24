Даниэль Салем рассказал, как побратим спас ему жизнь на передовой

Шоумен и военный Даниэль Салем рассказал о своем побратиме Вячеславе, который во время боя с российскими оккупантами спас ему жизнь.

В Instagram ведущий написал, что у него закончились боеприпасы. Когда Вячеслав услышал это, то отдал Салему часть своих. Кроме этого, побратим прикрыл Даниэля от вражеских обстрелов, пока тот перезаряжал оружие.

"Так просто написать: спасибо тебе, что прикрыл. Но так трудно объяснить, сколько стоит за этим. В тот момент, когда ты услышал мое: "Пустой". Когда у меня кончился короб с пулеметным боеприпасом, ты вынул из рюкзака другой короб подал его мне и перекрыл огнем в сторону врага! Без сомнения! Никакого лишнего движения! Воин! Даже когда прилетело…", — отметил Салем.

Даниэль Салем с побратимом / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

К сожалению, во время боя с российскими оккупантами Вячеслав получил ранения. Впереди военного ждут реабилитационные мероприятия. Тем временем Даниэль Салем попросил подписчиков написать Вячеславу слова поддержки, ведь он этого заслуживает.

"Страшнее всего на войне пугаться за своих. Это еще одна мудрость от этого времени… Но, друг, мы снова говорим легендарное: "Не на этот раз!". Скоро рука твоя будет работать, как раньше, и мы снова пойдем на задание вместе. У нас еще куча дел, брат. Никто кроме нас!" – добавил Салем.

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