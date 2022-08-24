Даниэль Салем рассказал о своем психологическом состоянии: "Ты видишь ужасные вещи"

Ведущий Даниэль Салем рассказал о своей службе.

В программе ЖВЛ знаменитость признался, что пошел на передовую сознательно, ведь понимал, что в первую очередь должен защитить свою семью. Служить в ВСУ для него не страшно: разве что, когда он идет на задание и возвращается из него.

А вот что Салема действительно пугает – так это то, что у него начались проблемы с психологическим здоровьем. По словам Даниэля, ему после войны придется много работать со специалистами.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Не спится вообще. Сложно спать – ужас. Мне потребуется очень много работать с психиатрами, чтобы залечить все раны, которые внутри. Ты видишь ужасные вещи, ты слышишь ужасные вещи. Много раз просыпаюсь в поте", — поделился знаменитость.

Также ведущему дается тяжело разлука с семьей, в частности, с дочерью. Салем скучает по ней и общается только благодаря видеосвязи. Знаменитость пугает то, что он не знает, когда кончится война. Поэтому Даниэль не сможет еще долго встретиться с дочерью.

Даниэль Салем с дочерью / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Во-первых, я очень скучаю по дочери. Во-вторых, меня пугает тот факт, что я не знаю, когда это все кончится. И я понимаю, что еще не скоро я увижу дочь", — добавил звезда.

А вот разлука с женой Даниэлю дается проще. А все потому, что ведущий уже служил в Ливане, а его возлюбленная ждала его дома. В настоящее время влюбленные понимают, что должны быть друзьями и поддерживать друг друга.

Даниэль Салем с женой

"Сейчас иначе. Потому что самое главное для нас – это дочь. Мы держимся вместе. Расстояние сейчас – это не проблема, это этап. Надо понимать, что надо быть друзьями", — добавил звезда.

Мне нужно будет очень много работать с психиатрами, чтобы залечить все раны - Даниэль Салем

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