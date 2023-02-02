Даниэль Салем рассказал о своем заработке во время войны: "Я оставил все"

Ведущий Даниэль Салем в начале полномасштабной войны активно вел программы и занимался ресторанным бизнесом.

Однако когда Россия начала полномасштабное вторжение, знаменитость бросил все и пошел защищать страну на передовую. Как признался Даниэль в интервью Славе Демину, в начале войны он полностью перестал заниматься бизнесом.

В то же время Салем получает зарплату за службу в ВСУ. Правда, сумму ведущий не назвал, потому что не может рассекречивать, где именно служит.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"У меня уже нет бизнеса. Я оставил все. У меня есть только зарплата, которую я получаю от государства. Я не могу говорить (сумму – прим. ред.), потому что не могу сказать, где я служу сейчас. Это единственная зарплата, которая у меня сейчас есть", – поделился ведущий.

Даниэль также добавил, что когда участвует в каких-либо рекламных интеграциях, съемках программ, то денег за это не берёт. Знаменитость убежден, что бизнес сейчас нужно поддерживать.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Даже все съемки, где меня видят, все такие мини-рекламные интеграции – это все бесплатно. Я вообще не брал деньги ни за интеграцию. Я считаю, что это неправильно. Сейчас нужно помогать", — добавил Даниэль.

Напомним, Даниэль Салем планирует удочерить маленькую девочку, родители которой погибли из-за войны в Украине. Однако, оказывается, сейчас это не так-то легко сделать, как считал ведущий.

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