Даниэль Салем рассказал о жуткой аварии: "Заснул за рулем"

Серьезное ДТП случилось за неделю до аварии на мотоцикле.

Ведущий программы "Одруження наосліп" и участник шоу "Танці з зірками" Даниэль Салем, который в прошлом году попал в ДТП на мотоцикле, рассказал о еще одной жуткой аварии.

Так, за неделю до инцидента звезда попал в ДТП на авто. Шоумен возвращался с работы в Киеве в Одессу и заснул за рулем. Об этом артист рассказал в программе "Світське життя".

"Я заснул за рулем и проснулся когда машина была на 220, я въехал в отбойник и все, меня начало крутить от отбойника до отбойника. Я вышел из нее, пощупал себя, все в порядке", — поделился знаменитость.

Ведущий, к счастью, остался невредимым, тогда как его машина уже не подлежала ремонту. Звезда рассказал, не боится ли садиться за руль после двух аварий.

"Попал в аварию, а через день я сел за руль мотоцикла своего друга и все было хорошо. Я никогда не спешу, у меня все по таймингу, если мне надо, я буду там, если нет, я не буду там", — добавил актер.

Напомним, не так давно Олеся Жураковская вспомнила жуткую ДТП, в котором чуть не умерла. Актрисе чудом удалось выжить.

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