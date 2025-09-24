Даниэль Салем растрогал нежными признаниями о дочери и своем пути отцовства

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Реклама

Украинский ведущий и военнослужащий Даниэль Салем поделился теплыми воспоминаниями об отцовстве и своей 10-летней дочери Санта-Луне.

В своем Instagram знаменитость опубликовал серию архивных фото с девочкой и рассказал о самых счастливых моментах их жизни. Даниэль вспомнил, как впервые узнал, что станет папой, и что почувствовал, когда впервые держал ребенка на руках.

""Ты скоро станешь отцом“. Фраза, от которой я сильно обрадовался, но не осознавал ее значение еще девять месяцев. Ровно до того момента, когда мне дали маленький комочек в руки. Когда она впервые взяла меня за палец… и вот тогда у меня потекли слезы рекой. Тогда я понял, что никогда и никого в этом мире не смогу любить так сильно, как ее", — признался Салем.

Реклама

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведущий подчеркнул, что это чувство невозможно объяснить словами. В посте он отметил, что пообещал себе быть лучшим папой, чтобы Санта-Луна была счастливой иметь такого отца. Даниэль отметил, что делает все для того, чтобы быть достойным примером для дочери.

"Это не случайная и не условная привязанность. Это вообще то ощущение, которое невозможно объяснить. Помню, как пообещал себе, что сделаю все, чтобы она была счастлива. И с каждым годом буду стараться становиться лучшим мужем и отцом, чтобы в сознательном возрасте она имела перед собой достойный пример", — поделился Салем.

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Подписчики были тронуты искренностью Даниэля и оставили множество теплых комментариев. Фанатов восхитила его нежность к дочери и пример того, каким должен быть папа, который по-настоящему любит своих детей.

Боже, как это мило!

Поздравляю! Луне очень повезло с отцом! Любовь папы делает девочку уверенной в себе и способной добиваться успеха в жизни!

Искренне вас поздравляю!!! У вас с доченькой особая связь.

Напомним, недавно Даниэль Салем поделился в соцсетях романтическим видео, на котором появился рядом с загадочной девушкой. На нежных кадрах пара проводит время вместе, однако Салем тщательно скрыл лицо своей вероятной избранницы, чем еще больше подогрел слухи о новых отношениях.