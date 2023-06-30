Даниэль Салем регулярно изменял жене с разными женщинами – блогер

Ведущий и ресторатор Даниэль Салем несколько дней назад ошеломил фанов новостью, что после 17 лет брака разводится с женой Марией.

Тогда знаменитость объяснил, что причиной их разрыва стала ревность с обеих сторон. Однако, на своем YouTube-канале блогер Богдан Беспалов рассказал, что есть еще кое-что, что разрушило брак ведущего.

Беспалов поделился, что Салем регулярно изменял жене с разными женщинами:

"Салем очень сильно гулял с разными женщинами и он не может остановиться. У человека вообще нет стопа с кем спать. Говорят, что Салем тусил с Алхим не просто так, потому что у них тоже был роман", – заявил Беспалов.

Даниэль Салем с женой

Также, от своего инсайдера блогер владеет информацией о том, что в Одессе в одном из ночных клубов Даниэль Салем подходил к одной девушке трижды в разные дни и дважды за один вечер к инсайдеру Беспалову. А каждые выходные по ночам, по словам блоггера, Салем проводил в своих заведениях.

Даниэль Салем с супругой Марией / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Напомним, несколько дней назад Даниэль Салем сообщил, что после 17 лет брака разводится со своей супругой Марией. Ведущий поделился, что они решили разойтись еще до начала полномасштабного вторжения, однако во время войны поставили этот процесс на паузу. У экс-влюбленных есть общая дочь, 8-летняя Санта-Луна.

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