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Даниэль Салем с пулеметом в руках ошеломил видео, как уничтожает врага на передовой

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1061
Время на прочтение
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Даниэль Салем с пулеметом в руках ошеломил видео, как уничтожает врага на передовой

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Вместе с побратимами шоумен вступил в перестрелку с оккупантами.

Украинский ведущий и военнослужащий Даниэль Салем ошеломил новыми кадрами с передовой.

На своей странице в Instagram шоумен показал, как на линии фронта вместе с побратимами отстреливался от российских захватчиков. Салем давал достойный "ответ" врагу с пулеметом, в то время как его прикрывали его сослуживцы.

Шоумен не теряет позитива даже в такие непростые моменты. Так, Даниэль пошутил о своем "легендарном прыжке с пулеметом", когда он убегал от вражеского огня и оступился с оружием в руках.

"Мелкие отрывки памяти! Пацаны прикрыли. Название картины: "Мой легендарный прыжок с пулеметом", — подписал видео Салем.

Даниэль Салем удивил кадрами перестрелки с оккупантами на фронте

Даниэль Салем удивил кадрами перестрелки с оккупантами на фронте

В комментариях поклонники поблагодарили ведущего и наших военных за то, что защищают Украину от оккупантов и рискуют своей жизнью ради независимости.

Напомним, недавно Даниэль Салем представил свой дебютный трек под названием "Силуети", который посвятил побратимам.

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Дата публикации
Просмотры
1061
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