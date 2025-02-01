Даниэль Салем во время войны потерял весь свой бизнес: "У меня ничего нет"

Украинский ведущий Даниэль Салем, который с самого начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, потерял весь свой бизнес.

До российского вторжения шоумен являлся успешным ресторатором. Однако в настоящее время ресторанного бизнеса в Салема нет. Шоумен говорит, что во время полномасштабной войны у него кардинально поменялись приоритеты. Бизнес он потерял, но стал военным, о чем мечтал с детства.

"Я просто остался без работы. Но у меня появилась другая работа. В Ливане я служил в армии, и это была моя первая работа. Поэтому просто вернулся к своему делу, которым всегда хотел заниматься. Даже в детстве хотел быть военным", – поделился шоумен в интервью kp.ua.

Даниэль Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Сейчас у Даниэля Салема нет ни дома, ни авто, ни сбережений. После развода с женой ведущий оставил все бывшей избранницы Марии и их совместной дочери Луне. Шоумен говорит, что ни о чем не жалеет, ведь этот опыт ему был необходим, чтобы расставить жизненные приоритеты.

"Когда началась полномасштабная война, я просто потерял все. Все, что было в заначке, отдал Маше, моей бывшей жене, и Луне. Все продал. У меня ничего нет – ни авто, ни дома, ничего. Я сейчас это говорю, чтобы люди понимали, что иногда нужно обнулиться. Такая жизнь не может быть всегда классной. Надо обнулиться, чтобы понять, что нет ничего важнее, чем своя земля и своя семья", - отметил шоумен.

Даниэль Салем также добавил, что тратит на себя совсем мало. По словам шоумена, все необходимое для жизни у него есть. Все же заработанные средства ведущий откладывает на счет дочери.

Даниэль Салем с дочерью / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Когда ты начинаешь жить с нуля, в любом случае строишь что-то новое. Все свои деньги, всю свою зарплату откладываю на счет моей дочери. На себя трачу совсем мало. Благодаря волонтерам у меня есть что одевать, они закрывают какие-то военные нужды. Очень им благодарен. А военному много и не нужно. Тачка – военная. Что-то поесть? Яйца или картошку можно купить. Потому все, что есть, отдаю дочери с ее мамой", - признался шоумен.

Напомним, ранее Даниэль Салем высказался об отношениях с певицей Lida Lee, с которой ему приписывают роман. Шоумен раскрыл, что их на самом деле связывает.

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