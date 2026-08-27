Даниэль Салем восхитил редкими фото с 11-летней дочерью от экс-жены: как они отдыхают в Одессе

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

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Украинский ведущий и актер Даниэль Салем впервые за долгое время показал фото с подросшей дочерью экс-жены Марии.

Шоумену представилась возможность провести несколько дней с 11-летней Санта-Луной. Девочка приехала к папе, и вместе семейство отправилось на отдых в родную Одессу. Как Даниэль Салем делится в Instagram, там они создавали общие воспоминания.

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Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Конечно, не обошлось без прогулок по живописным улицам Одессы. Даниэль Салем с Санта-Луной даже успел сделать забавные фотографии. Дочь ведущего вылезла на дерево, а тот уже готовился ее ловить.

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Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Но чаще всего семейство пропадало на море. Даниэль Салем и его дочь наслаждались плаванием, а также наблюдали невероятные закаты Солнца.

«Сколько крутых воспоминаний есть из родного города. И за эти пару дней их стало на несколько больше», — поделился шоумен.

Даниэль Салем с дочерью / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Отметим, Даниэль Салем воспитывает 11-летнюю дочь Санта-Луну. Шоумен стал отцом в браке с женой Марией, с которой он объявил о разводе в 2023 году. В конце 2025-го ведущий рассекретил, что находится в отношениях с певицей Lida Lee.

Напомним, недавно фехтовальщица Ольга Харлан показала нежное фото 2-месячной дочери. Спортсменка также растрогала теплым признанием.

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