Даниэль Салем впервые прокомментировал слухи о романе с Lida Lee и раскрыл, какие отношения между ними

Украинский шоумен Даниэль Салем впервые прокомментировал слухи о романе с певицей Lida Lee.

В шоу-бизнесе уже давно говорят, что пару связывает нечто большее, чем просто дружба. Журналистка проекта "Ранок у великому місті" встретилась с Даниэлем Салемом на музыкальной премии и поинтересовалась, действительно ли между ними роман. Ведущий отметил, что Lida Lee невероятный человек, талантливая певица, отличная напарница, к слову они вместе работают на одном телеканале и ведут совместное шоу. Также Салем считает исполнительницу очень сильно красивой. Что касается приписанного им романа, то шоумен лишь отмечает, что они просто друзья.

"Я могу прокомментировать, что она - невероятный человек, самый талантливый. Я считаю, что она заслуживает всех премий, которые есть. Она очень крутая соведущая, она классная подруга, она очень красивая. Вот что я могу прокомментировать!" – прокомментировал шоумен.

Даниэль Салем и Lida Lee

Отметим, что во время полномасштабной войны Даниэль Салем и Lida Lee очень сильно сблизились. Парочку неоднократно замечали вместе, они не скрывают, что совместно проводят время, а когда шоумен находится на фронте, артистка заботится о его собаке. Учитывая это все, Лиде и Даниелю начали приписывать роман. Сами же они отношения свои отрицают.

Кстати, в 2022 году Салем объявил, что после 17 лет брака разводится с супругой. Ранее ведущий признался, как они поделили имущество, которым успели обзавестись за период отношений.

Читайте также: