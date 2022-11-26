Даниэль Салем вспомнил, как прощался с жизнью на фронте: "Думал, что сейчас сорву чеку и все"

Телеведущий, а с начала войны и военнослужащий Даниэль Салем рассказал, как однажды едва не простился с жизнью на передовой.

Шоумен припомнил, как во время выполнения боевого задания отстал от своих собратьев и почти 27 часов провел один, лежа на спине в низком окопе.

"Маленький такой окоп, он закрывал только лежа меня. В рацию говорят: "Дни, ты не волнуйся, мы вернемся", а враг он вокруг – танковая линия, снайперская – и я посередине. Надо было дождаться, пока приедет эвакуация, они отстреляются и пойдут в другую сторону", — рассказал Григорию Решетнику ведущий.

Салем признается, что ему удалось иметь хоть какой-то военный опыт на данный момент, ведь некоторые молодые бойцы обычно пытаются выбраться в одиночку и попадают под прицел снайперов.

Все это время, лежа в окопе, Даниэль боролся со страхом. Как вспомнил ведущий, даже возможности нормально сходить в туалет у него не было.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Ты лежишь и все. Очень стримно, потому что ты ничего не можешь сделать. Даже в туалет сходить — поворачиваешься на бок и ходишь прямо под себя. Но у меня была рация и я пел: "Не останется в этой траве..." Цоя и командир отвечал: "Правильно, брат, пой, держи такое настроение". Я плакал и говорил, что я здесь подохну. У меня закончилась воде, еда и все", — вспомнил Салем.

В какой-то момент телеведущий был готов даже взорваться на гранате, ведь подавал, что к нему подъехал автомобиль кафиров.

"Услышал, что тачка. Думал, если это они, то сейчас сорву чеку и все, п*дец. Но тут вижу, что надо мной склоняется мой командир и говорит: "А ты что думал, мы не вернемся?" расплакался. Этим мы и отличаемся от орков, что мы не бросаем своих", — поделился Салем.

Ранее Даниэль Салем показал, как его с собратьями встречали в освобожденном Херсоне.

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