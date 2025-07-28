Даниэль Салем высказался о съемках в шоу во время службы в ВСУ и как это ему удается: "Странно было"

Даниэль Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Реклама

Телеведущий и военнослужащий Даниэль Салем рассказал, как ему удается работать на телевидении во время полномасштабной войны и службы в ВСУ.

В частности, артист поделился закулисной историей, как неожиданно получил приглашение стать ведущим нового сезона "Зважені та щасливі". По словам Салема, кастинг он не проходил и приглашение ему поступило случайно во время разговора с менеджером проекта, которому он сказал о летнем отпуске. Поэтому по стечению обстоятельств в свободное время Даниэль согласился поработать в кадре.

"Очень странно было. У меня был запланирован отпуск и мы как раз встречались с Андреем Фурманом (главным стар-менеджером StarLight Media — прим. ред.). я говорил ему об отпуске, а он мне: "Слышишь, а мы планируем снимать "Зважені та щасливі". Хочешь быть ведущим?". Я ответил "да", — рассказал Салем в комментарии "Ранок у великому місті".

Реклама

Даниэль Салем / © YULA company

На хейт ведущий реагирует довольно сдержанно. Он признается, что нарекания о якобы отсутствии на службе стали его обыденностью и иногда он даже позволяет себе пообщаться с хейтерами.

"Иногда я могу в личные написать, могут ли они объяснить, почему так написали", — честно признался военнослужащий.

Напомним, недавно лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк также ответил на упреки пользователей, что он якобы не служит в ВСУ.