Даниэль Салем высказался об отношениях с Lida Lee и что их на самом деле связывает

Украинский шоумен Даниэль Салем рассекретил, какие между ними с певицей Lida Lee на самом деле отношения.

Уже длительное время сплетничают, что у парочки завязался роман. В частности, они иногда проводят время вместе, прекрасно общаются, а когда Салем на службе, то Лида заботится о его собаке. Это все породило в Сети немало сплетен. В интервью kp.ua Даниэль Салем поделился, что и в самом деле очень сблизился с исполнительницей, которая стала для него поддержкой. Однако он заверил, что их объединяет лишь дружба и ничего больше.

"Мы очень подружились с Лидой, действительно стали поддержкой друг для друга во многих моментах. Если честно, советую всем в жизни найти такого друга, как Лида Ли. Да и вообще иметь настоящую дружбу. Это очень большая редкость. Очень благодарен Лиде за эту дружбу. ", – прокомментировал шоумен.

Lida Lee и Даниэль Салем

Что касается слухов в Сети, то Даниэль Салем говорит, что не реагирует на них. По его словам, пользователям нужно о чем-то сплетничать, без этого никак.

"Людям всегда нужно что-то дорисовывать. Так пусть дорисовывают. Кто мы такие, чтобы говорить им, что делать или не делать", — отрезал шоумен.

Напомним, недавно певицу Ирину Билык заподозрили в романе с турецким бизнесменом Муратом Налкакиоглу. Исполнительница уже отреагировала на слухи в Сети.

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