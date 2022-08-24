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Даниэль Салем о звездах-мужчинах, которые находятся за границей: "Испытываю разочарование"

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Даниэль Салем о звездах-мужчинах, которые находятся за границей: "Испытываю разочарование"

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Известный украинский телеведущий Даниэль Салем обратился к звездам-мужчинам, которые сейчас находятся за границей и не спешат возвращаться в Украину.

Ведущий Даниэль Салем рассказал, что его разочаровали звезды-мужчины, которые не возвращаются в Украину.

Как призналась знаменитость в шоу ЖВЛ, сейчас они нужны украинцам. В первую очередь, военным, которые сейчас находятся на передовой. Салем считает, что их нужно поддерживать и поднимать им боевой дух.

"Я чувствую маленькое разочарование от нескольких звезд. Я не говорю о женщинах, а говорю о мужчинах, которые могут делать больше здесь, чем там. У нас есть "Культурный десант", который сделал Коля Серга. Ты можешь приехать к нам и быть из людьми, которые на передовой. Им нужна твоя помощь больше, чем где-то в Испании или в Америке", — отметил Салем.

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Звезда, Даниэль обратился к продюсеру Потапу и певцу Ивану Дорну. Ведущий считает, что в Украине они могли бы больше помочь, чем за границей.

"Я очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап вернулся. Потому что он может быть крутым трендсеттером. Возвращайся! Я не говорю берите оружие, а говорю приезжайте и поддержите. Ваня Дорн там катается по Америке. Приезжайте сюда", — отметил Салем.

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