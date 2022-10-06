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Даниэля Салема ограбили прямо на передовой: похитили важную на фронте вещь

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Даниэля Салема ограбили прямо на передовой: похитили важную на фронте вещь

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Актер и телеведущий Даниэль Салем поделился с поклонниками возмутительной информацией.

Так, Даниэль Салем, в составе Нацгвардии защищающий нашу Родину на фронте, рассказал, что его ограбили прямо на передовой, где он сейчас находится.

На странице в Instagram Салем разместил видео, в котором эмоционально сообщил, что у него украли любимый спальник:

"Хочу передать привет тому, кто, бляха, залез в мой пикап и украл мой любимый спальник. Мой личный. Ну зачем он тебе. Тварь", — говорит в видео Салем.

Даниель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

В свою очередь друзья Даниэля, чтобы немного его утешить, начали шутить в соцсетях. Так, кто-то выложил видео со спальником и подписал: "Кто потерял?"

© instagram.com/daniel_jihad_salem
Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Напомним, ранее Даниэль Салем признался, чего больше всего боится на передовой. Знаменитость неоднократно попадал под обстрелы и даже получал ранения. После некоторых травм Салем до сих пор не восстановился, в частности, звезда ничего не слышит на левое ухо. Но, как рассказал ведущий, больше всего он боится получить серьезное ранение. Салем не хочет стать обузой для побратимов.

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