Данилко купил квартиру на Крещатике, а желание Камалии воплотил муж: детские мечты звезд, которые сбылись

А мультиартист MONATIK даже посвятил своему увлечению клип.

Пожалуй, все помнят свои детские мечты, однако не всегда их удается воплотить в реальность.

Впрочем, украинские звезды из нашей подборки, несмотря ни на что, осуществили свои желания. Так, известной певице Камалии мечта стоила 100 тысяч евро, MONATIK посвятил юношескому увлечению клип, а вот фанатичное желание Андрея Данилко до сих пор ждет полноценного исполнения. О чем же мечтали в детстве эти знаменитости говорится в программе ЖВЛ.

Андрей Данилко

Андрей Данилко – источник масштабных детских мечтаний, воплотившихся сполна. Когда гостил когда-то в Киеве, маленький полтавчанин мечтал жить в доме со звездой напротив Центрального Универмага на Крещатике.

odnaminyta.com

Прошло 30 лет – и желание исполнилось. И с таким размахом, что многим не снилось. В прессе писали о якобы трехэтажной квартире Данилко за миллион долларов, которая насчитывает 12 комнат. Кроме квартиры у артиста было еще и огромное загородное здание, которого он даже не представлял в бедном полтавском детстве. И если воплощение мечты о квартире в центре столицы Андрею грело душу, то огромный загородный дом пришлось продать еще недостроенным. Причина проста – Данилко вдруг осознал, что ему одному в загородном дворце будет одиноко, а семьи он не планировал.

"Из-за этого бедного детства начал покупать квартиры, дома. Я потом все это так вовремя продал", – делился звезда Дмитрию Гордону.

Очевидно, вырученные с недвижимости деньги долго в Данилка не пролежали без дела. В 2013 году на аукционе в Великобритании артист купил винтажный Rolls-Royce 1974 года, когда-то принадлежавший вокалисту Queen Фредди Меркьюри.

Андрей с детства был фанатом легендарного вокалиста. Вот только из-за проблем растаможки ввезти автомобиль в Украину Данилко не может уже почти 10 лет – и платит пеню за простой винтажной драгоценности в Лондоне. Но заветная мечта дороже фунтов стерлингов.

Камалия

instagram.com/kamaliyaofficial

Валютные детские прихоти и у самой богатой певицы Украины – Камалии. Девочкой она грезила лошадьми, однако родители были неумолимы: никакого экстрима до совершеннолетия. Так что ровно в свой 18 день рождения певица взялась овладевать навыками жокейства.

instagram.com/kamaliyaofficial

С появлением любимого – миллионера Мохаммада Захура – Камалии стало все легче воплощать такую драгоценную детскую мечту. И на сегодняшний день у звездной наездницы пять собственных жеребцов.

instagram.com/kamaliyaofficial

Стремена со стразами Сваровски, модные прически и ежедневные банные процедуры – все это неотъемлемая часть жизни любимцев певицы, стоимость которых достигает ста тысяч евро. Несмотря на многочисленные травмы, Камалия продолжает покорять строптивых жеребцов и даже занимает с ними призовые места на скакунских турнирах.

instagram.com/kamaliyaofficial

Более того, звездная мамочка уже сажает в седло и 8-летних Мирабеллу и Арабеллу. А отец только разводит руками и спонсирует девичьи восторги.

instagram.com/kamaliyaofficial

MONATIK

MONATIK / instagram.com/monatik_official

Много работает, чтобы позакрывать детские гештальты и ритмолов Дмитрий Монатик, который просто сходит с ума от фигурок из комиксов, мультиков и музыкального мира. И это не просто игрушки, а уникальные художественные экспонаты с отнюдь не детским прайсом. Стоимость одной фигурки может достигать двух тысяч долларов.

Коллекция MONATIK / instagram.com/monatik_official

За некоторыми из них коллекционеры охотятся годами, а они радуют глаз украинского артиста.

MONATIK / instagram.com/monatik_official

А начиналось все в далеких 90-х из первых комиксов, которые Дмитрий доставал через десятые руки. Первые экземпляры зарубежного мультипликационного искусства в родной Луцк артист привез из Польши, в которую было рукой подать. Уже тогда у MONATIK зародилась большая мечта, которую спустя 20 лет он с размахом воплотил. Коллекция Дмитрова занимает почетное место в его кабинете, а эстетике комиксов музыкант даже посвятил один из своих клипов.

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