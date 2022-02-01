Данилко ответил российскому пропагандисту, предложившему "гнать из России" Сердючку

Артист ясно дает понять свою позицию.

Украинский артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, стал ньюзмейкером номер один в росСМИ после того, как во время недавнего концерта на сцене спел "Батько наш Бандера".

Всевозможные российские пропагандисты и экс-главарь боевиков на Донбассе теперь активно призывают сделать Данилко персоной нон-грата в России. В этот раз выступил российский пропагандист Владимир Соловьев. Тот заявил, что таких, как Сердючка, надо "гнать из России". А тех российских артистов, которые поддержали Данилко, он предложил "взять на карандаш".

Андрей Данилко не стал отмалчиваться и на официальной странице Верки Сердючки в Instagram разместил забавный коллаж-ответ Соловьеву, где посоветовал ему немедленно пропить лекарство от шизофрении:

instagram.com/v_serduchka

Напомним, что ранее в фотоблоге Данилко опубликовал снимок, на котором Верка Сердючка вместе с мамой изображены в вышиванках в окружении детей, а в руках артистка держит флаг Украины.

instagram.com/v_serduchka

Таким образом, звезда выражает свою гражданскую позицию. А в недавнем интервью Дмитрию Гордону Данилко подчеркнул, что для него в песне "Батько наш Бандера" главная фраза — "Ми за Україну будем воювати".

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