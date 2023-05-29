Данилко показал, как киевские дети убегают от российских ракет, и гневно обратился к "путинским нелюдям"

Артист отмечает, что все виновные должны быть наказаны.
Украинский артист Андрей Данилко, известный по своему сценическому образу Верки Сердючки, эмоционально отреагировал на очередной ракетный удар по Киеву.
В сторож в Instagram исполнитель поделился видео, которое показывает весь ужас сегодняшней реальности украинцев. В ролике киевские школьники под сирен и звуки взрывов с криками бежали в укрытие.
Данилко гневно обратился к россиянам и подчеркнул, что каждый, кто причастен к этой ужасной войне, обязательно понесет наказание.
"Путинские нелюди, вы ответите за все детские слезы, за сломанные судьбы, за разрушенные города", — написал артист.
Напомним, что утром 29 мая российская армия нанесла очередной ракетный удар по городам Украины. В Киеве почти сразу с начала тревоги раздались взрывы. В результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
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