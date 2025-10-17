Данилко признался, что его раздражает в песнях украинских артистов, и обратился к ним: "Не делайте так"

Андрей Данилко

Артист Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, прокомментировал песни молодых украинских исполнителей.

По мнению шоумена, сейчас в музыкальной индустрии царит чрезмерное употребление слова «домой». Данилко утверждает, что оно стало слишком регулярно звучать в большинстве патриотических треков. И в результате, по мнению музыканта, молодые артисты перестали в определенной степени отличаться друг от друга, потеряв искренность.

«Обращаюсь к нашим молодым исполнителям. Не делайте так, как у всех. Потому что я слово „домой“ слышать не могу. Один артист выступает, третий… И у каждого „домой“. Она имеет вид не откровенности. Такое было и в те времена, когда говорили надо песню об Украине, чтобы взяли в концерт управления», — отметил Андрей в комментарии YouTube-каналу Евгения Синельникова.

Звезда в своем обращении призвал таких певцов изменить угол своего творчества. Кроме того, признался, что пока не имеет в своем плейлисте молодых исполнителей, которых бы слушал регулярно на повторе.

«А я не могу. Давайте писать о любви. Все равно популярным будет только талант. Украинский язык в приоритете это понятно, но если оно х*ев*е, то ты не заставишь его слушать, на каком бы языке оно не было. Иногда даже выключить неудобно, где такие слова подбирают, что скажут не патриотично. Очень много талантливых, но чтобы сегодня я кого-то слушал — не могу так сказать. Но хотел бы!» — добавил артист.

