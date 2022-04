Данилко рассказал, как "Первый канал" заказал шаманов на его выступление на "Евровидении": "Пытались меня выбить"

Артист вспомнил, как тяжело ему давалось выступление на международном конкурсе.

Украинский артист и автор Верки Сердючки Андрей Данилко вспомнил свое выступление на международном песенном конкурсе "Евровидение-2007".

Данилко поделился неожиданной историей о том, что для того, чтобы он плохо выступил, российский "Первый канал" во главе с Константином Эрнстом специально заказали двух шаманов. Об этом артист рассказал в программе "Гостиный двор":

"Когда на меня на "Евровидении" заказали экстрасенсов, я это чувствовал. И в последний момент Анжела Лисица, с которой мы делали мой костюм, она придумала зеркальный галстук. И вот сказали, что те экстрасенсы, которые – один был в зале, а второй действовал за кулисами, что именно этот галстук, из-за того, что он был зеркальным, он отражал всю эту энергетику, которой они пытались как-то меня выбить", — поделился Данилко.

По словам звезды, выступая на сцене "Евровидения" он не понимал, почему в начале забывал слова песни, которую с утра до ночи репетировал:

"Я крайне редко об этом рассказывал.,Я думал, ну почему я, репетируя эту песню и зная, ну мне кажется, мены ночью разбуди, я буду "Зибен, зибен ай люлю". Я, выходя на сцену, под ор этого стадиона, идет рекламная заставка а я не помню, с чего начинается песня. И якобы мне просто пересушили феном рот. Клянусь. Я вдохнуть не могу. А там начиналось с фразы Hello everybody. Я помню, что на х, но не помню что дальше. Я просто родил эту фразу Hello everybody и потом раз и оно пошло", — вспомнил Андрей.

Данилко поделился, что помнит, что плохо выступил в финале "Евровидения" поскольку, по его мнению, шаманам все же удалась поставленная цель.

"Я помню, что очень плохо выступил в финале тогда на "Евровидении" из-за того, что мне вроде бы постоянно кто-то мешал. Ну а потом рассказали, что якобы "Первый канал", Костя Эрнст заказали этих экстрасенсов", — сказал Данилко.

