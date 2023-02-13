Данилко рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, из-за которых мог не состояться концерт в Италии

Украинский артист Андрей Данилко в образе Верки Сердючки в рамках своего европейского тура отыграл концерт в Неаполе, Италия.

Однако, как оказалось, выступление могло и не состояться. А все потому, что Данилко серьезно заболел. Исполнителя мучил ларингит. У певца поднялась высокая температура и пропал голос. К счастью, рядом был отличный врач, который поставил Данилка на ноги. Верка Сердючка вместе со своей мамой радовала поклонников в Неаполе зажигательным концертом.

Концерт Верки Сердючки / Фото: instagram.com/v_serduchka

"Этот концерт не мог состояться из-за ларингита, отсутствия голоса и температуры. Но благодаря вашей поддержке и замечательному врачу концерт стал одним из самых горячих. Спасибо Неаполю, спасибо украинцам, спасибо организаторам", — говорится на официальной странице Верки Сердючки в Instagram.

Напомним, ныне музыкант Андрей Данилко вместе со своей коллегой по сцене Инной Билоконь находится на гастролях. Они ездят по городам Европы, где играют концерты. Кстати, недавно Данилко показывал, как в дороге развлекается с Белоконь, чтобы не скучать.

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