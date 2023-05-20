Данилко в центре Киева, Полякова – на загородной вилле: где живут украинские звезды и фото их домов

Украинские знаменитости крайне редко проводят экскурсии по дому, где они живут, и пытаются держать его в тайне.

Впрочем, иногда звезды могут не только охотно рассказать о своем жилье, но и показать его. Обычно селебрити живут в элитных районах или просто в центре города. Однако не у всех из них собственные дома, некоторые арендуют жилье.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть где и в каких апартаментах живут украинские знаменитости.

Андрей Данилко

Украинский шоумен живет в легендарном доме со звездой на крыше, расположенном в самом центре Киева, а именно на Крещатике. В начале мая артист показывал, как выглядит его дом изнутри. Знаменитость провел экскурсию по кухне и гостиной.

Андрей Данилко в своей квартире / Фото: instagram.com/tsyronian

Андрей Данилко в своей квартире / Фото: instagram.com/tsyronian

Также Андрей Данилко показал, какой вид у него открывается на город с крыши дома. Кроме того, шоумен спустился в бомбоубежище, где он прячется от вражеских ракет и беспилотников.

Андрей Данилко на крыше дома / Фото: instagram.com/tsyronian

Андрей Данилко в бомбоубежище / Фото: instagram.com/tsyronian

Настя Приходько

Исполнительница проживает в большом доме, расположенном в селе Крюковщина, Киевская область. Жилье площадью 200 квадратных метров артистка построила в 2018 году вместе с мужем.

Дом Насти Приходько под Киевом

Двухэтажный дом Насти Приходько включает в себя огромную гостиную, детские комнаты и спальню артистки и ее мужа.

Дом Насти Приходько под Киевом

Дом Насти Приходько под Киевом

Кстати, есть у Насти и маленькая гардеробная, но она ее использует не по назначению. Там есть вещи, которые она не носит, и закрутки.

Дом Насти Приходько под Киевом

Илона Гвоздева

Украинский хореограф строила двухэтажное здание под Киевом во время полномасштабной войны. Танцовщица разрабатывала интерьер жилья, а вот ее муж Иван Хомякчук был прорабом.

Дом Илоны Гвоздевой / Фото: insider.ua

Дом Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Дом Илоны построен в светлых цветах. У него есть большая уютная кухня, столовая, спальня Гвоздевой с мужем, детские комнаты и гостевые. Кстати, танцовщица спроектировала несколько ванных комнат. Жилье Илона строила во время войны, там есть бомбоубежище.

Дом Илоны Гвоздевой / Фото: insider.ua

Дом Илоны Гвоздевой / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Тимур Мирошниченко

Украинский ведущий проживает с семьей в одном из столичных ЖК, расположенном неподалеку от Днепра. В квартире Тимура есть у каждого своя комната и просторная кухня-студия, в которой они проводят больше всего времени.

Дом Тимура Мирошниченко

Дом Тимура Мирошниченко

Дом Тимура Мирошниченко

Кстати, до полномасштабной войны семья ведущего затеяла ремонт, но не успела его доделать. Когда из Киевской области выгнали российских оккупантов, Тимур довел дело до конца.

Дом Тимура Мирошниченко

Дом Тимура Мирошниченко

Надя Дорофеева

После развода с певцом Владимиром Дантесом исполнительница съехалась со своим новым бойфрендом. Живут Надя Дорофеева и Миша Кацурин в съемной квартире в центре Киева. Певица и не раз показывала фотографии, где можно рассмотреть их квартиру.

Квартира, где проживает Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Квартира, где проживает Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На снимках можно заметить, что у Нади есть просторная и немалая кухня-студия, уютная спальня и гостиная. В квартире тоже немало окон, а стены украшены кирпичом.

Квартира, где проживает Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Даша Квиткова

Блогерша недавно съехала из дома, где она жила с бывшим мужем Никитой Добрыниным. Звезда Сети арендует квартиру в центре Киева. В помещении есть просторная кухня, спальня и уютная ванная комната.

Квартира, где проживает Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

В квартире есть панорамные окна, а интерьер выполнен в светлых цветах. Кстати, в помещении есть немало живых растений в горшках.

Квартира, где проживает Даша Квиткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Владимир Остапчук

Ведущий со своей женой Екатериной Полтавской арендует маленькую квартиру в центре Киева. В распоряжении пары есть небольшая кухня, спальня и ванная, а также балкон.

Квартира, где проживает Владимир Остапчук

Квартира, где проживает Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

Квартира, где проживает Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

Квартира, где проживает Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

Однако Владимир строит частный двухэтажный дом под Киевом. В помещении будут детские комнаты для детей ведущего, гостиная, ванная, большая кухня, а также кабинет с книгами Владимира Остапчука.

Дом Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Правда, проектировал шоумен его еще со второй женой Кристиной Горняк. После развода пары не было до конца понятно, кому же остается дом. Однако, похоже, Владимиру.

Саша Бо

Блогерша живет в своей квартире, расположенной в Ивано-Франковске. Стоимость жилья Саши составляет 120 тысяч долларов, и это без ремонта.

Квартира Саши Бо

Квартира Саши Бо

Апартаменты блогерши небольшие. Там есть детская комната, спальня, кухня и ванная. Ремонт квартиры сделан в черно-коричневом цвете, правда, детская – в светлых.

Квартира Саши Бо

Кстати, Саша не собирается там оставаться надолго. После завершения полномасштабной войны блогерша с мужем будет строить просторный дом.

Квартира Саши Бо

MamaRika

Певица с мужем проживает в съемном доме под Киевом, площадь которого составляет около 140 квадратных метров.

Дом, где живет MamaRika / Фото: скриншот с видео

Дом, где живет MamaRika / Фото: скриншот с видео

Также в доме есть ванная, большая гардеробная, две спальни и детская. Кстати, MamaRika ночует с мужем по отдельности. Сергей Середа спит с сыном Давидом, а певица с собачкой.

Дом, где живет MamaRika / Фото: скриншот с видео

Дом, где живет MamaRika / Фото: скриншот с видео

Оля Полякова

У исполнительницы есть два дома. Один расположен в самом центре Киева, по улице Институтской, а другой – на берегу Днепра. Больше всего времени певица проводит именно на загородной вилле.

Вилла Оли Поляковой / Фото: скриншот с видео

Вилла Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дом Оли двухэтажный, сделан из дерева. Там есть теплицы и хозяйство. Также у Оли есть собственный чан, в котором любит зимой отдыхать.

Теплица Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вилла Оли Поляковой расположена на берегу Днепра / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Саму виллу можно разглядеть на снимках, которые показывает певица в Сети. Там есть кухня, спальные комнаты. Кстати, артистка даже обустроила убежище в подвале, где они с семьей прячутся от российских вражеских ракет.

Вилла Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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