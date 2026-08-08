Тина Кароль, Евгений Кошовый, Надя Дорофеева

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Панорамные окна, дизайнерские интерьеры, собственные сады, бассейны и просторные террасы — украинские знаменитости уже давно вкладывают средства в комфортное жилье. Однако полномасштабная война существенно изменила представления об идеальном доме.

Если раньше звезды хвастались дорогим ремонтом и роскошной отделкой, то сейчас всё чаще говорят об автономности жилья, укрытии и безопасности своих семей. К тому же многие знаменитости изменили образ жизни: одни остались в Украине, другие живут сразу в нескольких странах или переехали за границу.

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Редакция сайта ТСН.ua собрала самые известные дома и квартиры украинских знаменитостей и рассказывает, как выглядят их жилища и где они живут сегодня.

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Тина Кароль — загородная усадьба, ставшая местом силы

Дом Тины Кароль / © скриншот с видео

Дом Тины Кароль / © скриншот с видео

Дом Тины Кароль / © скриншот с видео

Свой дом в селе Зазимье Киевской области Тина Кароль начала строить ещё вместе со своим покойным мужем, продюсером Евгением Огиром. После его смерти артистка самостоятельно завершила обустройство дома, и с тех пор именно этот дом стал для неё особенным местом, где она восстанавливает силы, работает и проводит время с сыном.

Дом Тины Кароль / © instagram.com/tinakaroll

Усадьба расположена среди соснового леса на обширной частной территории. Здесь есть ухоженный сад, огород, спортивная площадка, зона отдыха и продуманный ландшафтный дизайн. Внутри дом оформлен в современном стиле с использованием светлых оттенков, с просторными комнатами, гардеробными и собственной репетиционной зоной. Именно отсюда Тина нередко записывает обращения к поклонникам и готовится к новым творческим проектам.

Дом Тины Кароль / © instagram.com/tinakaroll

Дом Тины Кароль / © instagram.com/tinakaroll

Андрей Данилко — легендарная квартира на Крещатике

Андрей Данилко уже много лет живет в самом сердце Киева — в историческом «доме со звездой» на Крещатике. Со временем артист выкупил несколько соседних квартир и объединил их в одни просторные апартаменты.

Дом Андрея Данилко / © instagram.com/tsyronian

Дом Андрея Данилко / © instagram.com/tsyronian

Дом Андрея Данилко / © instagram.com/tsyronian

Дом Андрея Данилко / © instagram.com/tsyronian

Несмотря на то, что у шоумена есть и другая недвижимость, после начала полномасштабного вторжения он из принципа не покинул столицу. Во время массированных обстрелов Данилко вместе с соседями пользуется укрытием, расположенным непосредственно под домом. Сам артист неоднократно говорил, что не представляет себе жизни за пределами Киева.

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Дом Андрея Данилко / © instagram.com/tsyronian

Евгений Кошовый — просторная квартира для большой семьи

Звезда «Квартала 95» Евгений Кошовый вместе с женой Ксенией и младшей дочерью живет в просторной квартире в одном из современных жилых комплексов Киева.

Квартира Евгения Кошового / © скриншот с видео

Квартира Евгения Кошового / © скриншот с видео

Квартира Евгения Кошового / © скриншот с видео

Квартира Евгения Кошового / © скриншот с видео

Квартира Евгения Кошового / © скриншот с видео

Интерьер выполнен в светлых тонах и включает просторную кухню-гостиную, которая стала главным местом семейных встреч. В то же время в последние годы в жизни семьи произошли изменения: старшая дочь Варвара переехала в Милан, где продолжает учебу.

Оля Полякова — загородная усадьба с собственным озером и фермой

Дом Оли Поляковой / © facebook.com/polyakovamusic

Дом Оли Поляковой / © facebook.com/polyakovamusic

Дом Оли Поляковой / © facebook.com/polyakovamusic

Дом Оли Поляковой / © facebook.com/polyakovamusic

Оля Полякова уже много лет живет в просторном загородном доме в Киевской области, который она неоднократно показывала поклонникам в соцсетях и телепроектах. Особняк расположен на обширной территории, где есть собственное озеро, беседки, сад и места для отдыха.

Дом Оли Поляковой / © facebook.com/polyakovamusic

Дом Оли Поляковой / © facebook.com/polyakovamusic

Дом Оли Поляковой / © facebook.com/polyakovamusic

Дом Оли Поляковой / © facebook.com/polyakovamusic

Интерьер дома выполнен в классическом стиле с использованием светлых оттенков и натуральных материалов. После начала полномасштабной войны певица некоторое время находилась за границей с младшей дочерью, однако впоследствии вернулась в Украину и сейчас регулярно проводит время в своем загородном доме, где занимается хозяйством и восстанавливает силы между концертами. Там же звезда обустроила убежище для всей семьи,

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Дом Оли Поляковой, оборудованное укрытие / © facebook.com/polyakovamusic

Катя Осадчая и Юрий Горбунов — семейный дом под Киевом

Дом Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Дом Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают троих сыновей, поэтому для своей большой семьи они обустроили просторный дом недалеко от Киева. Дом оформлен в современном стиле с преобладанием светлых тонов, натурального дерева и больших панорамных окон.

Дом Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Особое место на территории занимает ухоженный сад, где семья часто проводит свободное время. После начала большой войны телеведущие остались в Украине и неоднократно показывали, как обустраивают быт и поддерживают уют в доме, несмотря на сложные обстоятельства.

Дом Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Дом Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Дом Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Дом Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Илона Гвоздева — новый дом с собственным бомбоубежищем

Дом Илоны Гвоздевой / © скриншот с видео

Дом Илоны Гвоздевой / © скриншот с видео

Дом Илоны Гвоздевой / © скриншот с видео

Танцовщица Илона Гвоздева вместе с мужем Иваном Хомьячуком решилась построить новый дом уже во время полномасштабной войны. Супруги лично контролировали все этапы работ: муж занимался строительством, а Илона отвечала за дизайн будущего дома.

Дом Илоны Гвоздевой / © скриншот с видео

Дом Илоны Гвоздевой / © скриншот с видео

Дом оформлен в современном минималистичном стиле со светлыми интерьерами, просторной кухней, детскими комнатами и несколькими ванными комнатами. Особое внимание семья уделила безопасности — ещё на этапе проектирования предусмотрела полноценное подземное бомбоубежище.

Дом Илоны Гвоздевой / © скриншот с видео

Дом Илоны Гвоздевой / © скриншот с видео

Дом Илоны Гвоздевой / © скриншот с видео

Дом Илоны Гвоздевой / © скриншот с видео

Надя Дорофеева и Миша Кацурин — квартира в стиле лофт

Квартира Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva

Квартира Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva

Квартира Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva

После перемен в личной жизни Надя Дорофеева переехала в новую квартиру, где сейчас живет вместе со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным.

Их дом оформлен в современном стиле «лофт»: открытые кирпичные стены, высокие потолки, большие панорамные окна и просторная кухня-гостиная. Именно отсюда супруги часто делятся домашними моментами, показывают, как вместе готовят еду, и проводят семейные вечера.

Квартира Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva

Квартира Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин в укрытии / © instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua собрала фотографии «до и после» похудения Могилевской, Бобула и других звезд — от минус 6 до минус 40 кг.

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