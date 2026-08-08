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Данилко живет на Крещатике, а Полякова — в поместье с фермой: фото роскошных домов украинских звезд
Впечатляющие дома украинских звезд.
Панорамные окна, дизайнерские интерьеры, собственные сады, бассейны и просторные террасы — украинские знаменитости уже давно вкладывают средства в комфортное жилье. Однако полномасштабная война существенно изменила представления об идеальном доме.
Если раньше звезды хвастались дорогим ремонтом и роскошной отделкой, то сейчас всё чаще говорят об автономности жилья, укрытии и безопасности своих семей. К тому же многие знаменитости изменили образ жизни: одни остались в Украине, другие живут сразу в нескольких странах или переехали за границу.
Редакция сайта ТСН.ua собрала самые известные дома и квартиры украинских знаменитостей и рассказывает, как выглядят их жилища и где они живут сегодня.
Тина Кароль — загородная усадьба, ставшая местом силы
Свой дом в селе Зазимье Киевской области Тина Кароль начала строить ещё вместе со своим покойным мужем, продюсером Евгением Огиром. После его смерти артистка самостоятельно завершила обустройство дома, и с тех пор именно этот дом стал для неё особенным местом, где она восстанавливает силы, работает и проводит время с сыном.
Усадьба расположена среди соснового леса на обширной частной территории. Здесь есть ухоженный сад, огород, спортивная площадка, зона отдыха и продуманный ландшафтный дизайн. Внутри дом оформлен в современном стиле с использованием светлых оттенков, с просторными комнатами, гардеробными и собственной репетиционной зоной. Именно отсюда Тина нередко записывает обращения к поклонникам и готовится к новым творческим проектам.
Андрей Данилко — легендарная квартира на Крещатике
Андрей Данилко уже много лет живет в самом сердце Киева — в историческом «доме со звездой» на Крещатике. Со временем артист выкупил несколько соседних квартир и объединил их в одни просторные апартаменты.
Несмотря на то, что у шоумена есть и другая недвижимость, после начала полномасштабного вторжения он из принципа не покинул столицу. Во время массированных обстрелов Данилко вместе с соседями пользуется укрытием, расположенным непосредственно под домом. Сам артист неоднократно говорил, что не представляет себе жизни за пределами Киева.
Евгений Кошовый — просторная квартира для большой семьи
Звезда «Квартала 95» Евгений Кошовый вместе с женой Ксенией и младшей дочерью живет в просторной квартире в одном из современных жилых комплексов Киева.
Интерьер выполнен в светлых тонах и включает просторную кухню-гостиную, которая стала главным местом семейных встреч. В то же время в последние годы в жизни семьи произошли изменения: старшая дочь Варвара переехала в Милан, где продолжает учебу.
Оля Полякова — загородная усадьба с собственным озером и фермой
Оля Полякова уже много лет живет в просторном загородном доме в Киевской области, который она неоднократно показывала поклонникам в соцсетях и телепроектах. Особняк расположен на обширной территории, где есть собственное озеро, беседки, сад и места для отдыха.
Интерьер дома выполнен в классическом стиле с использованием светлых оттенков и натуральных материалов. После начала полномасштабной войны певица некоторое время находилась за границей с младшей дочерью, однако впоследствии вернулась в Украину и сейчас регулярно проводит время в своем загородном доме, где занимается хозяйством и восстанавливает силы между концертами. Там же звезда обустроила убежище для всей семьи,
Катя Осадчая и Юрий Горбунов — семейный дом под Киевом
Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают троих сыновей, поэтому для своей большой семьи они обустроили просторный дом недалеко от Киева. Дом оформлен в современном стиле с преобладанием светлых тонов, натурального дерева и больших панорамных окон.
Особое место на территории занимает ухоженный сад, где семья часто проводит свободное время. После начала большой войны телеведущие остались в Украине и неоднократно показывали, как обустраивают быт и поддерживают уют в доме, несмотря на сложные обстоятельства.
Илона Гвоздева — новый дом с собственным бомбоубежищем
Танцовщица Илона Гвоздева вместе с мужем Иваном Хомьячуком решилась построить новый дом уже во время полномасштабной войны. Супруги лично контролировали все этапы работ: муж занимался строительством, а Илона отвечала за дизайн будущего дома.
Дом оформлен в современном минималистичном стиле со светлыми интерьерами, просторной кухней, детскими комнатами и несколькими ванными комнатами. Особое внимание семья уделила безопасности — ещё на этапе проектирования предусмотрела полноценное подземное бомбоубежище.
Надя Дорофеева и Миша Кацурин — квартира в стиле лофт
После перемен в личной жизни Надя Дорофеева переехала в новую квартиру, где сейчас живет вместе со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным.
Их дом оформлен в современном стиле «лофт»: открытые кирпичные стены, высокие потолки, большие панорамные окна и просторная кухня-гостиная. Именно отсюда супруги часто делятся домашними моментами, показывают, как вместе готовят еду, и проводят семейные вечера.
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