Дантес, едва сдерживая слезы, показал разрушенный Ирпень: "Все можно выдержать эмоционально, кроме детских игрушек"

Так, Владимир Дантес признался, что впервые приехал в Ирпень и был ошеломлен увиденным вживую, ведь до этого ему эти жуткие разрушения случались только на фото и видео.

В сторис своей страницы в Instagram Дантес запостил короткое видео и несколько фото, на которых изображены изуродованные дома, машины и повсюду разбросанные детские игрушки. Это больше всего ошеломило шоумена. Говоря об этом, он едва сдерживал слезы:

Владимир Дантес в Ирпене / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я впервые посетил Ирпень. Все можно выдержать эмоционально, кроме детских игрушек, которые ты здесь видишь. Если вы приезжаете в Ирпень, обязательно сканируйте QR коды и помогайте. Я реально не знаю, как это... Знаете, как это можно пережить вообще. Все будет Украина!" - сказал ошеломленный Дантес.

Владимир Дантес побывал в Ирпене / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Владимир Дантес побывал в Ирпене / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Владимир Дантес побывал в Ирпене / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Напомним, в начале сентября Владимир Дантес представил красноречивый клип на трек NOT a Refugee. В нем артист показал украинцев, которые из-за полномасштабной войны, которую Россия развернула против Украины, были вынуждены покинуть свои дома и убегать от российских обстрелов на родной земле.

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