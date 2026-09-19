Дантес и Дорофеева впервые после развода появились вместе: эмоциональный разговор бывших пошатнул поклонников

Владимир Дантес, Надя Дорофеева

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Украинские артисты Владимир Дантес и Надя Дорофеева впервые публично встретились после развода и неожиданно обменялись шутливыми репликами.

Бывшие супруги оказались в одном съёмочном помещении. Дантес был ведущим шоу, а Дорофеева пришла туда в качестве приглашённой гостьи. После разрыва артисты практически не пересекались на публике. Поэтому их встреча привлекла внимание ещё до того, как стало известно, о чём именно они говорили. Подробностями диалога поделился музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин. Судя по его рассказу, разговор бывших не обошёлся без взаимных подколов.

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— Я знаю, что у Нади пропал голос, потому что подписан на неё, — сказал Владимир.

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— Не подписан, — ответила Надя.

— Ты что, следишь за мной? — отшутился бывший супруг.

Скриншот из Telegram-канала Романа Бутурлакина / © из соцсетей

Из этого короткого разговора стало ясно, что Дантес и Дорофеева сейчас не следят друг за другом в соцсетях. В то же время встреча не была напряжённой — артисты позволяли себе шутить и вспоминать личные моменты. Наибольшее внимание привлекла другая перепалка, которая уже напрямую касалась темы бывших.

— Я люблю петь песни о бывших, — заявила артистка.

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— Певица, которая «Любит, но не совсем», — подшутил Владимир.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Дантес и Дорофеева прожили в браке около шести лет. О разводе пары стало известно в 2022 году. Позже певица подтвердила отношения с ресторатором и другом бывшей семьи Мишей Кацуриным, а впоследствии они официально стали супругами. Владимир Дантес после разрыва также завязал новые отношения. Долгое время бывшие супруги не появлялись вместе на публике — и теперь их первое совместное появление после развода стало неожиданностью.

Напомним, недавно Надя Дорофеева рассказала о предстоящей операции и назвала причину. Артистка рассказала о состоянии своего голоса и о том, как она себя чувствует в целом.

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