Дантес и Кацурина отправились в Карпаты и показали, где встретят Новый год

Украинский шоумен Владимир Дантес вместе со своей возлюбленной, бизнесвумен Дашей Кацуриной отправились в желанный отпуск.

Об этом влюбленные рассказали на своих страницах в Instagram. Дантес и Кацурина поехали в Карпаты, где проведут каникулы и встретят новогодние праздники. Как конкретизировал Дантес, ближайшие дни они будут в Буковеле, где их уже ждут родители и дети Даши от предыдущего брака с Мишей Кацуриным.

Отпуск Дантеса и Кацуриной / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Дантес и Кацурина отдыхают с детьми Даши от первого брака / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

В свою очередь, Даша поделилась в соцсетях, что они уже доехали до места назначения. Пара зашла в одно из местных заведений питания. После чего влюбленные отправились в гостиницу. И если Дантес уже успел похвастаться пейзажем за окном. То Кацурина очаровала кадром, как ее двухлетний сын Иван после дороги вместе с Владимиром крепко заснули.

Владимир Дантес показал, где отдыхает с Кацуриной / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Кацурина показала, как Дантес и ее сын отдыхают после дороги / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Напомним, недавно Даша Кацурина честно призналась, пожалела ли она о своем переезде из Польши в Украину. Как известно, в течение некоторого времени Кацурина с детьми находилась в Варшаве. И, наконец, решила вернуться домой. Вместе с Дантесом они арендовали загородный дом и часто делятся, как проводят время.

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