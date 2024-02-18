Дантес и Кацурина в центре Киева приняли участие в митинге с родственниками пленных защитников

Пара присоединилась к акции протеста на Майдане Незалежности.
Шоумен Владимир Дантес вместе со своей девушкой, бизнесвумен Дашей Кацуриной сегодня, 18 февраля, присоединились к митингу, который провели родственники военнопленных.
Близкие наших защитников, которые находятся в плену, собрались в 12 часов дня на Майдане Незалежности.
Как рассказал Дантес в сторис своей страницы в Instagram они с любимой поддержали близких, родных которых длительное время удерживает Россия.
"Я говорил, что надо приходить сегодня в 12 на Майдан Незалежности. Смотрите, сколько людей пришло, поддерживают военнопленных. Так что приходите и вы и поступайте так же", — призвал Дантес.
Также шоумен показал фото, как стоял вместе с родственниками наших защитников и с плакатами с призывом освободить пленных защитников.
Также Даша Кацурина поделилась фотографиями с акции Free Azov. Вместе с тем Кацурина рассказала, что на митинге стояла рядом с женщиной, которая ждет своего сына из плена уже почти два года.
Отметим, что такие акции проходили уже не раз в разных городах Украины. Родные пленных военных выходят на митинги и требуют освобождения защитников, длительное время удерживаемых Россией. В российском плену уже более полутора лет находятся около двух тысяч наших защитников и защитниц. В частности, это защитники Мариуполя, "Азовстали". Среди них до 800 бойцов – представители полка "Азов".
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