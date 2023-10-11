Дантес и Кацурина впервые поцеловались на камеру и показались в ЗАГСе

Звездная пара Владимир Дантес и Даша Кацурина приняли участие в съемке фильма "Брачное (не)равенство в Украине", призванного обратить внимание на равные права для ЛГБТ-сообщества.

В картине влюбленные впервые поцеловались на камеру, а также оказались в ЗАГСе. В видео, которым Вова и Даша поделились в соцсетях, они принимают решение жениться, и когда заходят в ЗАГС, работница им говорит: "Ну, и куда вы пришли? Вы не в курсе? Таким как вы вступать в брак по закону запрещено!".

Владимир Дантес и Даша Кацурина в ЗАГСе / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес и Даша Кацурина в ЗАГСе / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес и Даша Кацурина в ЗАГСе / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Эта картина режиссера Юрия Движона состоит из двух частей. В первой – отражен искаженный мир, в котором гетеросексуальным парам запрещено заключать браки. Во второй части зрители увидят реальные ЛГБТК+ пары и их союзников, которые рассказывают свои истории – о любви и потерях, о чувствах и страхах, понятных каждому.

Владимир Дантес и Даша Кацурина снялись в фильме в поддержку ЛГБТК+

"Этот фильм – манифест и обращение к обществу с желанием объяснить, что сотни тысяч украинцев чувствуют, когда понимают, что не имеют права официально жениться со своими любимыми людьми", – рассказал Дантес.

Посмотреть полную версию фильма можно с сегодняшнего дня, 11 октября, на платформах Megogo, Киевстар ТВ и YouTube Нового Канала.

Напомним, что ранее Владимир Дантес откровенно прокомментировал, почему до сих пор не женился на Даше Кацуриной. Шоумен признался, что им с любимой и так "супер".

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