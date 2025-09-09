Дантес и Кацурина съехали из общего дома и подогрели слухи о разрыве отношений

Владимир Дантес и Даша Кацурина

Украинский певец Владимир Дантес и бизнесвумен Даша Кацурина разожгли слухи о своем расставании одним красноречивым поступком, о котором сообщил скандальный блогер.

Подписчики Богдана Беспалова обратили внимание, что в соцсетях появилось объявление о сдаче в аренду дома, где жила пара. Именно этот факт многие восприняли как подтверждение предположений, что они больше не живут вместе.

Дом, который сдают в аренду

Реакция фанатов была бурной: пользователи начали массово оставлять комментарии с предположениями о причинах возможного разрыва. И пока подписчики активно дискутируют на эту тему, ни Кацурина, ни Дантес не реагируют на слухи.

Владимир Дантес и Даша Кацурина: почему их подозревают в расставании

Владимир Дантес и Даша Кацурина / © instagram.com/dasha_katsurina

Владимира Дантеса и Дашу Кацурину заподозрили в разрыве после трех лет отношений. Слухи о проблемах во взаимоотношениях начали распространяться после того, как внимательные пользователи Instagram заметили, что влюбленные отписались друг от друга в соцсети. Впоследствии певец отыграл концерт в Киеве, который Кацурина проигнорировала, а затем отправилась без него на фестиваль "Вирій".

Кроме того, пара перестала делиться совместными фото и видео. Хотя они и раньше редко публиковали личные моменты, сейчас их контент в Сети вообще не пересекается. В свою очередь блогер Богдан Беспалов неоднократно утверждал, что Дантес снова холостяк и даже активно ходит на свидания.

Напомним, недавно Владимир Дантес объяснил, почему в последнее время редко делится личным в Сети. Артист признался, что у него на это несколько причин.