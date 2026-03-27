Дантес на фоне слухов о расставании с Кацуриной сделал признание о личной жизни: "Я изменился"

Владимир Дантес

Украинский певец Владимир Дантес впервые за долгое время рассказал о личной жизни.

Ранее артист длительное время состоял в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Однако фаны заподозрили что-то неладное, когда в прошлом году влюбленные резко прекратили появлялись вместе и делиться совместным контентом. До сих пор пара не подтвердила слухи о расставании. Однако в шоу "30+" Дантес признался, что больше не планирует афишировать личную жизнь.

«Мне кажется, что делать отношения публичными — это уже точно нет. Я изменился. Раньше хотелось об этом разговаривать, чтобы все видели ваши отношения, а сейчас это уже… Личное есть личное. А с другой стороны — как это скрывать?» — поделился размышлениями музыкант.

В то же время Владимир признался, что больше всего ему приносит счастье ощущение абсолютной влюбленности и безумной привязанности к избраннице. Однако о своем нынешнем статусе певец все равно прямо не отмечал, а лишь вспоминал, что действительно недавно у него были непростые периоды в жизни.

«Мне нравится быть зависимым от человека (в отношениях — прим. ред.). От любви я зависим. Люблю любить и чтобы меня любили, и делать, чтобы этот период продолжался. Это что-то прекрасное», — восхитил Дантес.

Напомним, недавно Даша Кацурина неожиданно нарушила молчание и публично обратилась к Дантесу с милым комплиментом.