Дантес на фоне слухов о разрыве показал Кацурину в купальнике и как проводит время с ее детьми

Шоумен подтвердил, что в его отношениях с бизнесвумен все в порядке.

Украинский шоумен Владимир Дантес окончательно развеял слухи о том, что разошелся с бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Так, в сторис своей страницы в Instagram Дантес опубликовал видео, где показался с Дашей и ее детьми от экс-брака с ресторатором Мишей Кацуриным – 7-летней Сашей и двухлетним Иваном.

Пара с детьми сходила в бассейн. В сторис Владимир похвастался своей возлюбленной в купальнике, а также пошутил, что после насыщенных благотворительных концертов он наконец-то сможет расслабиться.

Владимир Дантес и Даша Кацурин с детьми / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Я наконец-то буду отдыхать, отосплюсь, набухаюсь", – сказал смеясь Владимир, показывая на детей Даши.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Дантес и Даша Кацурина разошлись. Поводом для таких мыслей явилось то, что пара практически не говорит друг о друге в соцсетях. Впрочем, Дантес развеял все догадки, отметив, что у них с Дашей просто нет времени на соцсети. Также шоумен рассказал, как относится к детям своей возлюбленной от Миши Кацурина.

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