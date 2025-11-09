Дантес намекнул на невзаимную любовь после слухов о разрыве с Кацуриной: "Человек не знает"

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец Владимир Дантес, которому приписывают разрыв с дизайнером Дашей Кацуриной, заинтриговал поклонников новым искренним признанием.

В своем Instagram артист поделился размышлениями о снах, эмоциях и любви: «Мне очень редко снятся сны. Точнее, я их не помню. Но бывает, когда сильно устал или был эмоциональный взрыв (не важно — положительный или отрицательный), приходят самые яркие. Это может быть или о страхах, и они становятся максимально реальными, и хорошо, что переживаю их во сне».

Исполнитель признался, что больше всего любит сны о мечтах и любви. По его словам, такие сны всегда вызывают у него особые чувства, даже если они не имеют продолжения в реальной жизни. Этот трогательный пост Дантеса сразу вызвал волну обсуждений в Сети.

«Будучи еще во сне, я пытаюсь уговорить себя не забыть их. Единственное — не бывало тех, которые потом воплощались в реальность. А еще обожаю, когда приходит во сне любимый человек, даже если этот человек не знает, что он любимый», — заинтриговал знаменитость.

К слову, Владимир Дантес и Даша Кацурина начали встречаться в 2022 году, после развода артиста с певицей Надей Дорофеевой. Пара часто делилась совместными фото, однако в последнее время пользователи заметили, что влюбленные перестали появляться вместе в публичном пространстве.

