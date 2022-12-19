Дантес назвал артиста, который стал для него "открытием года": "У меня слезы, когда слушаю его песни"

Также музыкант ответил, какие ему композиции нравятся в последнее время.

Ведущий и стендапер Владимир Дантес назвал имя украинского артиста, который стал для него "открытием года".

В программе Даши Астафьевой "Такі Страви" шоумен поделился, что он познакомился с творчеством начинающего электронного музыканта. Именно треки thekomakoma Дантеса просто "разрывают".

"Сейчас мне нравится thekomakoma. Это просто разрыв. Все песни, которые у него, я все переслушал. Он просто классный. Я слушаю, о чем он поет, и меня просто разрывает. Он собрал 400 тысяч гривен на концертах и отдал все деньги на ВСУ. Меня просто разрывают тексты. У меня слезы на глазах, когда слушаю его песни. Вроде бы все веселые, а на самом деле очень глубоко. И для меня это открытие реально в этом году", — поделился Дантес.

thekomakoma

Владимир также отметил, что ему нравятся в последнее время более веселые песни, ведь хочется больше позитива, чем негатива.

"Хватит грустных песен. KOLA классные пишет песни. Мне нравятся сейчас все песни, которые радостные, а не грустные. Хочется больше позитива", — рассказал Дантес.

Отметим, thekomakoma – молодой начинающий певец, который создает электронную музыку. Артист прославился благодаря многим трекам, а его песни "Сонечко" и "Зірочки" стали хитами в TikTok.

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказал об общении с военными и волонтерами, которые ездят в горячие точки. Музыкант поделился, что был просто ошеломлен чувством юмора защитников.

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