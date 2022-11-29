Дантес назвал причины развода с Надей Дорофеевой: "Это на совести уже не моей"

Украинский исполнитель Владимир Дантес рассказал о разводе с певицей Надеждой Дорофеевой, с которой был в браке шесть лет.

Как признался артист, между ними уже давно возникло недоразумение. В феврале этого года Надя и Вова решили пожить отдельно, чтобы понять, нужны ли им эти отношения.

"Для себя я ответил, еще когда мы расходились: в начале февраля. Тогда я для себя ответил, что мы реально не любим друг друга. И тогда ты принимаешь решение: "Давай, наверное, жить отдельно". И мы думали месяц подумать, типа дать время, но началась полномасштабная война, потом что-то там еще", — рассказал Дантес в интервью "Розмова".

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Исполнитель объяснил, какие он видел проблемы в отношениях с Надей Дорофеевой. Артист понимал, что ему нужно было пожить для себя, ведь он слишком много отдавался жене. Также Дантес заметил, что между ними становилось все меньше общего.

"Я в какой-то момент начал понимать, что мне нужно пожить для себя. Мне казалось, что я слишком много живу для своей жены. Потом думаю, что нужно заняться собой. Ты видишь, что вы все больше и больше становитесь личностями, у которых мало чего общего", — поделился певец.

Также Дантес добавил, что были и другие причины их развода, о которых он и сам понял только позже. Впрочем, по словам певца, это не ему уже рассказывать.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: Светская жизнь

"Да, там есть и другие проблемы, о которых я точно не буду рассказывать. Но до 1-2 февраля у меня вот такая картинка, дальше у меня картинка вообще другая. И причины другие. Но это на совести уже не моей. И это не мне рассказывать. У меня есть свои обиды, я пережил и злобу, и ненависть. А сейчас такой: "Вот я решил, пусть так и будет". Так дальше… не мне с той кармой жить", — поделился Владимир.

Отметим, в начале весны Надя и Вова ошеломили новостью, что они разводятся. Дорофеева долго не скучала в одиночестве, а начала отношения с ресторатором Мишей Кацуриным. Вова же, в свою очередь, тоже нашел новую девушку. Он стал встречаться с Дашей Кацуриной, бывшей женой Миши.

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