Дантес неожиданно исполнил хит экс-супруги Нади Дорофеевой о "разбитом сердце"

Владимир Дантес и Надя Дорофеева

На благотворительном песенном проекте «Нашебачення» в центре внимания оказалось выступление певца Владимира Дантеса, во время которого он исполнил хит бывшей жены — артистки Нади Дорофеевой — «Кохаю, але не зовсім».

Во время очередного эфира шоу ситуация резко изменилась из-за воздушной тревоги. Участники вынуждены были перейти в укрытие, но формат не остановился. Трансляция продолжилась в режиме импровизации. Зрители в YouTube-чате активно предлагали песни для исполнения. К импровизированной сцене присоединились Владимир Дантес, Даша Кубик и Фима Константиновский. Они исполняли разные популярные треки прямо в укрытии. Произошел живой музыкальный джем.

После завершения тревоги шоу вернулось к привычному формату, но неожиданности не закончились. Именно тогда Владимир Дантес решил исполнить песню своей бывшей жены Нади Дорофеевой «Кохаю, але не зовсім». Этот номер сразу привлек внимание зрителей, ведь трек имеет особую историю, связанную с периодом после их развода. Зрители буквально засыпали чат трансляции на канале

BADstreet Boys реакциями во время исполнения.

Известно, что композицию Надя Дорофеева создавала в творческом сотрудничестве с Иваном Клименко и Михаилом Кацуриным. Работа над ней продолжалась в 2022 году, а официальный релиз состоялся в 2023-м. Песня стала одной из самых эмоциональных в ее сольной карьере и быстро получила популярность среди слушателей.

