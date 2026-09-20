Дантес неожиданно встретился со своей бывшей возлюбленной в особенный для неё день и поддержал её новый бизнес

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Украинский певец Владимир Дантес неожиданно появился на открытии нового шоурума своей бывшей возлюбленной Даши Кацуриной в Киеве, привлекая внимание своим появлением рядом с бывшей возлюбленной.

Артист посетил открытие заведения. Ему составил компанию его пес Василий. На мероприятии Дантес оказался рядом с Дашей Кацуриной. Это стало их первым заметным совместным появлением после разрыва отношений. Бывшая пара не скрывала теплой атмосферы во время встречи. Кадры с мероприятия быстро появились в соцсетях на аккаунте kyivitesinkyiv.

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Владимир Дантес и Даша Кацурина / © Инстаграм

На открытии Дантес не остался в стороне от важного для Кацуриной события. Его присутствие особенно привлекло внимание на фоне того, что в настоящее время артист состоит в других отношениях. Ранее стало известно о его романе с Анастасией Неправдой, которая работает в сфере цифрового маркетинга.

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Владимир Дантес и Даша Кацурина / © Инстаграм

В то же время появление певца в новом пространстве Кацуриной может свидетельствовать, по крайней мере, о сохранении дружеских отношений между бывшими партнёрами. Публично Дантес и Кацурина не делали заявлений о характере их нынешнего общения.

Напомним, недавно Дантес и Дорофеева впервые после развода появились вместе. Эмоциональный разговор бывших взволновал поклонников.

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