Дантес неожиданно заговорил за экс-супругу Дорофееву и оценил ее талант: "Я Нади это говорил"
Артист составил собственный рейтинг и пошутил о дуэтах с коллегами.
Украинский певец Владимир Дантес впервые за долгое время вспомнил свою бывшую жену Надю Дорофееву.
Исполнитель ранее почти не затрагивал тему развода, но на этот раз имя бывшей прозвучало в неожиданном контексте. Дантесу предложили составить рейтинг лучших украинских певиц, и он подошел к заданию довольно объективно.
Первое место артист отдал Наталье Могилевской, с которой знаком еще со времен участия в «Фабрике звезд». Также в список вошли Александра Кольцова (солистка группы «Крихітка»), Анна Тринчер, Тина Кароль и Алина Гросу. Отдельно в своем рейтинге он упомянул и Надю Дорофееву, подчеркнув ее стабильно сильные позиции в украинском шоу-бизнесе.
В то же время певец с юмором рассказал о желании записать дуэт с исполнительницей KOLA. По словам Дантеса, сложилась забавная ситуация: он едва ли не единственный артист, с которым не пела ни Дорофеева, ни KOLA.
«Я Наде это говорил, что она пела со многими людьми, кроме меня. У KOLA тоже почти нет людей, с кем бы она не спела. Я ей прямо говорю: „Настя, у меня что, изо рта плохо пахнет?“. Честно, я принципиально жду, когда она скажет: „Вов, давай фит“», — пошутил артист в комментарии «Нашему радио».
