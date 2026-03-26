Дантес неожиданно заговорил за экс-супругу Дорофееву и оценил ее талант: "Я Нади это говорил"

Владимир Дантес, Надя Дорофеева

Украинский певец Владимир Дантес впервые за долгое время вспомнил свою бывшую жену Надю Дорофееву.

Исполнитель ранее почти не затрагивал тему развода, но на этот раз имя бывшей прозвучало в неожиданном контексте. Дантесу предложили составить рейтинг лучших украинских певиц, и он подошел к заданию довольно объективно.

Первое место артист отдал Наталье Могилевской, с которой знаком еще со времен участия в «Фабрике звезд». Также в список вошли Александра Кольцова (солистка группы «Крихітка»), Анна Тринчер, Тина Кароль и Алина Гросу. Отдельно в своем рейтинге он упомянул и Надю Дорофееву, подчеркнув ее стабильно сильные позиции в украинском шоу-бизнесе.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

В то же время певец с юмором рассказал о желании записать дуэт с исполнительницей KOLA. По словам Дантеса, сложилась забавная ситуация: он едва ли не единственный артист, с которым не пела ни Дорофеева, ни KOLA.

«Я Наде это говорил, что она пела со многими людьми, кроме меня. У KOLA тоже почти нет людей, с кем бы она не спела. Я ей прямо говорю: „Настя, у меня что, изо рта плохо пахнет?“. Честно, я принципиально жду, когда она скажет: „Вов, давай фит“», — пошутил артист в комментарии «Нашему радио».

Напомним, недавно ведущий Александр Педан предположил, почему с экранов исчезла его коллега Ольга Фреймут.