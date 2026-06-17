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Дантес неожиданно "женился" на известной украинской певице: MONATIK был на свадьбе
Артисты отыграли довольно экстравагантную свадьбу, но есть один нюанс.
Украинский певец Владимир Дантес неожиданно женился на артистке KOLA. На экстравагантной свадьбе среди приглашенных гостей был исполнитель MONATIK.
Однако есть один нюанс. Дело в том, что это настоящее действо, а кадры из нового клипа MONATIK. Артист представил новую работу, которая получила название «Тому що…» Это, так сказать, первый акт амбициозного музыкального арт-проекта: мюзикловой видеотрилогии из трех видеоработ, плавно перетекающих друг в друга и складывающихся в единую историю. Это проект, где музыка и кино существуют нераздельно.
Легкая, мелодичная и в то же время глубокая композиция сочетает фирменную стилистику MONATIK, современное поп-звучание и припев, который остается со слушателем надолго. «Тому що…» запоминается с первых секунд, а видеоработа превращает эту историю в настоящий мюзикл-свадьбу.
Дмитрий Монатик представляет трилогию, в которой каждый герой — отдельный символ и важная часть великой драматургии. По сюжету первой видеоработы Дантес и KOLA женятся, Michelle Andrade становится свидетельницей невесты, а BRYKULETS делает самое неожиданное — поет голосом самого MONATIK.
Первый акт «Тому що…» уже на YouTube. Впоследствии выйдет второй и третий — «НуМо» и «АнгелаМ». А пока MONATIK оставляет намек: все не то, чем кажется.
Это не три отдельных видеоработы, а три акта одной драматургии, где каждый последующий по-новому переосмысливает предыдущий, а финал переворачивает представление о том, что происходило с самого начала. Пропустить хотя бы один — значит не понять целое. Это трилогия, которую нужно смотреть от первого до последнего кадра. Идея принадлежит MONATIK, а воплотить ее в жизнь смог режиссер Руслан Махов — вместе они превратили музыкальный релиз в полноценное высказывание.
Напомним, недавно певец Муаяд представил чувственную новинку. 20-летний артист растрогал эмоциональной историей о зависимости от чувств.