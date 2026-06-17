Дантес неожиданно "женился" на известной украинской певице: MONATIK был на свадьбе

MONATIK, Дантес и KOLA / © пресс-служба MONATIK

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Украинский певец Владимир Дантес неожиданно женился на артистке KOLA. На экстравагантной свадьбе среди приглашенных гостей был исполнитель MONATIK.

Однако есть один нюанс. Дело в том, что это настоящее действо, а кадры из нового клипа MONATIK. Артист представил новую работу, которая получила название «Тому що…» Это, так сказать, первый акт амбициозного музыкального арт-проекта: мюзикловой видеотрилогии из трех видеоработ, плавно перетекающих друг в друга и складывающихся в единую историю. Это проект, где музыка и кино существуют нераздельно.

Кадр из клипа MONATIK / © пресс-служба MONATIK

Легкая, мелодичная и в то же время глубокая композиция сочетает фирменную стилистику MONATIK, современное поп-звучание и припев, который остается со слушателем надолго. «Тому що…» запоминается с первых секунд, а видеоработа превращает эту историю в настоящий мюзикл-свадьбу.

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Дмитрий Монатик представляет трилогию, в которой каждый герой — отдельный символ и важная часть великой драматургии. По сюжету первой видеоработы Дантес и KOLA женятся, Michelle Andrade становится свидетельницей невесты, а BRYKULETS делает самое неожиданное — поет голосом самого MONATIK.

Кадр из клипа MONATIK / © пресс-служба MONATIK

Первый акт «Тому що…» уже на YouTube. Впоследствии выйдет второй и третий — «НуМо» и «АнгелаМ». А пока MONATIK оставляет намек: все не то, чем кажется.

Это не три отдельных видеоработы, а три акта одной драматургии, где каждый последующий по-новому переосмысливает предыдущий, а финал переворачивает представление о том, что происходило с самого начала. Пропустить хотя бы один — значит не понять целое. Это трилогия, которую нужно смотреть от первого до последнего кадра. Идея принадлежит MONATIK, а воплотить ее в жизнь смог режиссер Руслан Махов — вместе они превратили музыкальный релиз в полноценное высказывание.

Напомним, недавно певец Муаяд представил чувственную новинку. 20-летний артист растрогал эмоциональной историей о зависимости от чувств.

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