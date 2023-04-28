Дантес нежно поздравил Кацурину с 28-летием и показал редкое фото вместе: "Я тебя люблю"

Украинский шоумен Владимир Дантес поделился редким фото со своей избранницей, бизнесвумен Дашей Кацуриной.

На странице в Instagram ведущий и музыкант разместил солнечный снимок, на котором нежно обнимает свою девушку. Фотографией Дантес поделился по особому поводу. Сегодня, 28 апреля, Кацурина празднует день рождения – Даше исполняется 28 лет.

Под общим снимком Владимир оставил приятные поздравительные слова своей второй половинке и признался ей в любви:

"Даша, с днем рождения. У нас почти нет общих фотографий. Это селфи сделано летом, когда ты поехала со мной впервые на концерт. И как ты знаешь, вместе мы очень плохо фотографируемся. Но в этом и есть какая-то наша особенность… у нас нет времени на это. Мы стараемся насладиться друг другом и прожить эти минуты как можно качественнее. Я тебя сильно люблю. P.S. Желаю общих фото со мной", — написал Дантес.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Поклонники пары приобщились к поздравлениям и вспомнили, что на днях экс-жена Дантеса Надя Дорофеева запостила интимное фото, где с бойфрендом Мишей Кацуриным касаются языками: "Как хорошо, что не облизываете друг друга. Счастья вам", "Какие классные и настоящие! С днем рождения Даши", "Наконец-то видно, что Вова счастлив, а не утомлен отношениями", "так похожи".

Напомним, месяц назад Владимир Дантес вступился за свою экс-супругу, певицу Надю Дорофееву, которая сейчас находится в отношениях с ресторатором Мишей Кацуриным.

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