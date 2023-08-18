Дантес новой песней, которую посвятил умершему отцу и воспоминаниям о Крыме, довел маму до слез

Певец и шоумен Владимир Дантес выпустил новую эмоциональную композицию "Кити", вошедшую в одноименный мини-альбом исполнителя.

Настроение альбома – настоящая жизнь без украшений: прошлое и будущее, где певец предстает откровенным и настоящим. Как рассказал Владимир, песня "Кити" родилась спонтанно во время репетиции:

"Вместе с Игорем Кириленко, саунд-продюсером, мы писали музыку на его студии. Он просто начал наигрывать аккорды старой песни, которую я когда-то приобрел, а я – напевать мелодию. Перекроив ее заново, в тот же день я начал писать текст. Реально это выглядело так, будто мое подсознание просто выдавало слова: я не знаю, почему и о чем я пишу. И только когда Даша включила моей маме этот трек, мама заплакала, потому что она была первой, кто понял, что таки выдало мое подсознание", – рассказал Владимир.

"Кити" – песня об отце Владимира, о детстве в Крыму, о счастливых мгновениях вместе и мечтах. Когда Владимир был еще маленьким мальчиком, они с отцом и мамой всегда ездили к дедушке и брату в Крым на 20 дней – столько дней давали отцу на отдых.

"Там я научился плавать, прыгать в воду, делать кульбиты. Самые счастливые из моих воспоминаний. Моего отца не стало очень давно, когда мне было 22. Поэтому слова "в голове судорога" – как раз о нем, ведь у папы неожиданно произошел инсульт", – рассказывает артист.

И песня "Кити", и клип, режиссером которого стала Юлия Паскаль – это подсознательно очень личная песня о внутреннем состоянии и о детстве, об отце, обо всем, что обломками памяти живет внутри. Вода в видеоработе символизирует жизнь, а киты – как аллегория того вечного, на чем держится мир.

Мини-альбом "КИТИ" вобрал в себя и песни, которым артист дал новую жизнь на украинском, например "Сумні танці" та "Саша", и несколько новых треков: "Кити", "Виховую дітей" та "Бути з тобою *^.^*" и другие.

Напомним, ранее девушка Владимира Дантеса, бизнесвумэн Даша Кацурина поделилась фрагментом их личной переписки. В ней Кацурина показала, как намекает Дантесу на свадьбу.

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